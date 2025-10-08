ТСН у соціальних мережах

50-річна Ірма Вітовська перенесла операцію і зробила заяву про свій діагноз: "На початковій стадії"

Артистка відверто зізналась у проблемах зі здоров'ям.

Ірма Вітовська

Ірма Вітовська / © facebook.com/irmcya

Українська акторка Ірма Вітовська змусила своїх прихильників неабияк хвилюватися за неї.

Артистка в Facebook опублікувала допис, де зізналась в проблемах зі здоров'ям, що довелося звертатися за допомогою до медиків. 50-річна Ірма Вітовська повідомила, що перенесла операцію.

У подробиці акторка вдаватись не стала. Знаменитість лиш зізналась, що недугу в неї виявили торік. На щастя, це сталося вчасно, що хвороба була на початковій стадії. Нині ж артистка закликає серйозно ставитися до свого здоров'я та регулярно робити обстеження. За словами акторки, деякі хвороби можуть до останнього не давати про себе знати. До того ж, в реаліях війни доводиться переживати чимало стресу, що теж залишає свій негативний відбиток.

Ірма Вітовська / © facebook.com/irmcya

Ірма Вітовська / © facebook.com/irmcya

"Вийшла з наркозу, і Богу дякувати! Обстежуйтесь! Планово проходьте всі обстеження! Торік Бог подарував мені милість вчасно звернутись. На початковій стадії. Тепер щороку я проходжу контроль. Коли ви не запускаєте себе, то все можна виправити і контролювати. Головне, не ховайтесь від проблеми. Часто ми живемо, ніби нічого не відбувається, але є хвороби, що не дають про себе чути до останку… Тому, прошу вас - обстежуйтесь. Тим більше, коли суцільний стрес не сприяє міцному здоров'ю. Бережіть себе і близьких", - поділилась акторка.

