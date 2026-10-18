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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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181
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2 хв

50-річна Lama чесно зізналась, чому не має дітей і чому не виходить заміж за коханого після заручин

Артистка розкрила подробиці зі свого особистого життя.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Співачка Lama

Співачка Lama

Українська співачка Lama, справжнє ім’я якої Наталія Дзеньків, чесно зізналась, чому в неї немає дітей та чому не виходить заміж за свого коханого.

Вже тривалий час 50-річна артистка перебуває в стосунках. Виконавиця зустрічається з коханим Романом, який молодший за неї на 18 років. Ба більше, чоловік освідчився Lama, а вона ж відповіла згодою. Проте укладати шлюб офіційно артистка відмовляється. На проєкті "Ближче до зірок" співачка чесно говорить, що їй цього взагалі не хочеться. Артистка переконана, що штамп у паспорті ні на що не впливає.

«Я у дитинстві, коли була мала, постійно якісь вельони на себе одягала, ляльками бавилась. У дитинстві мені було цікаво, а потім воно якось минулось. Я не знаю, якось від природи. Я просто думаю, а для чого це? От що зміниться після того, як буде цей штамп?» — ділиться знаменитість.

Співачка Lama

Співачка Lama

Дітей у Lama теж немає. Співачка зізнається, що ще в юні роки зрозуміла, що не хоче бути мамою. Артистка свідомо ухвалила рішення бути чайлдфрі. З роками позиція виконавиці не змінилась.

«Я це собі не вигадала, цей вислів, що я не хочу дітей. Мені було 22 чи 23 роки, і всі казали, що треба мати дітей. У мене мій внутрішній стан і серце моє говорило, що не треба, для чого. У мене були такі моменти, що я матиму поганий вигляд через це. Мене чомусь не тягнуло до дітей. Я реально не можу бути мамою, а мама для своїх трьох собак», — пояснила артистка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Людмила Смородіна здивувала, чому після заручин відмовляється виходити заміж. Артистці освідчились ще 10 років тому, але йти під вінець вона не хоче.

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