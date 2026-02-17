- Дата публікації
50-річна Могилевська показала себе без макіяжу зранку і майстерно втерла носа критикам
Зірка розкрила свій секрет вдалих фото та як приховує вікові зміни насправді.
50-річна співачка Наталія Могилевська відверто відповіла на хвилю критики щодо своєї зовнішності та розставила всі крапки над «і».
Артистка зізналася, що регулярно читає коментарі під своїми дописами в Instagram і не ігнорує зауваження підписників. Найчастіше, за її словами, користувачі сумніваються у природності її вигляду — мовляв, зірка надто активно користується фільтрами чи навіть вдається до допомоги штучного інтелекту.
Втім, Могилевська спростувала ці припущення. Вона запевнила, що не приховує вікових змін і не зловживає ретушшю. Ба більше, співачка вирішила продемонструвати себе без прикрас. Зранку, одразу після пробудження, вона зблизька показала фанам обличчя без макіяжу та фільтрів. У кадрі помітні дрібні зморшки, які артистка не стала приховувати.
Тож всі чутки виявилися неправдою. Хоча секрет вдалих фото Наталія все ж таки має — і він виявися простим. Співачка говорить, що мати гарний вигляд у кадрі їй допомагає всього лиш правильно виставлене світло, ракурс і гарний настрій.
«Прокинулася зранку і читаю, що це не Могилевська, а ШІ та фільтри. Тому дивіться — бачте, тут зморщечка й тут… Просто гарне світло, гарний настрій і все!» — з усмішкою прокоментувала виконавиця.
