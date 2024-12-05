50-річна Олена Мозгова показалася з дредами і приголомшила зовнішнім виглядом

Українська продюсерка Олена Мозгова наважилася на кардинальні зміни в зовнішньому вигляді.

Зокрема, 50-річна знаменитість змінила зачіску. Як поділилася Мозгова, вона багато років мріяла про дреди. Однак продюсерка не наважувалася на таку зачіску, адже не могла знайти майстра, якому б могла довірити своє волосся. Однак удача усміхнулася Олені Мозговій. Вона знайшла чудову спеціалістку, яка заплела їй дреди. У фотоблогу знаменитість вже показала, який вигляд має, та просто приголомшила фанів.

"Мрії мають здійснюватись! Мріяла про дреди багато-багато років, але не могла знайти майстерню, якій би довірила свою голову і волосся. І нарешті знайшла! Дякую прекрасним феям за реалізовану мрію, за професіоналізм, креатив і якість!" – поділилася знаменитість.

Олена Мозгова / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Фани були неабияк здивовані новим зовнішнім виглядом Олени Мозгової. Утім, прихильники зазначили, що насправді продюсерці личать дреди і вона має гарний та стильний вигляд: "Круто і дуже стильно", "вам дуже гарно", "з кожним роком краща і молодша".

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова показувала рідкісне фото своєї мами. Рідна людина продюсерки теж зробила собі стильну зачіску з косичками.

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