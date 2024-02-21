50-річна Олена Мозгова приголомшила тату з тризубом на пів руки

Українська продюсерка Олена Мозгова продемонструвала шанувальникам своє патріотичне тату на правій руці.

На сторінці у Facebook знаменитість розмістила знімок, на якому крупним планом зазнімкована її права рука. Кінцівку продюсерки прикрашає величезний тризуб, який зображений в оточенні червоних квітів.

Цією світлиною Олена Мозгова поділилася 19 лютого – у День державного герба України.

“І як то я пропустила сьогодні таке свято.. День державного герба України! Але мій тризуб завжди зі мною і в свята, і в будні”, - підписала фотографію Мозгова.

Олена Мозгова показала патріотичне тату / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Підписники та друзі продюсерки були приголомшені таким патріотичним татуюванням Олени, про що сповістили її у коментарях під постом:

Ти відважна українка. Мені подобається. Була б молодша, теж собі зробила б. Патріотично і дуже гарно!

Вау, яка гарна! Патріотично!

У вас – шедевр мені дуже подобається

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова похизувалася відзнакою від Валерія Залужного. Разом з тим продюсерка напророчила генералу та ексголовнокомандувачу ЗСУ пост президента України.

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