50-річна Олена Мозгова приголомшила тату з тризубом на пів руки

Продюсерка похизувалася патріотичним малюнком на тілі.
Українська продюсерка Олена Мозгова продемонструвала шанувальникам своє патріотичне тату на правій руці.
На сторінці у Facebook знаменитість розмістила знімок, на якому крупним планом зазнімкована її права рука. Кінцівку продюсерки прикрашає величезний тризуб, який зображений в оточенні червоних квітів.
Цією світлиною Олена Мозгова поділилася 19 лютого – у День державного герба України.
“І як то я пропустила сьогодні таке свято.. День державного герба України! Але мій тризуб завжди зі мною і в свята, і в будні”, - підписала фотографію Мозгова.
Підписники та друзі продюсерки були приголомшені таким патріотичним татуюванням Олени, про що сповістили її у коментарях під постом:
- Ти відважна українка. Мені подобається. Була б молодша, теж собі зробила б. Патріотично і дуже гарно!
- Вау, яка гарна! Патріотично!
- У вас – шедевр мені дуже подобається
Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова похизувалася відзнакою від Валерія Залужного. Разом з тим продюсерка напророчила генералу та ексголовнокомандувачу ЗСУ пост президента України.
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