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50-річна Олена Мозгова приголомшила тату з тризубом на пів руки

50-річна Олена Мозгова приголомшила тату з тризубом на пів руки

Олена Мозгова / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Продюсерка похизувалася патріотичним малюнком на тілі.

Українська продюсерка Олена Мозгова продемонструвала шанувальникам своє патріотичне тату на правій руці.

На сторінці у Facebook знаменитість розмістила знімок, на якому крупним планом зазнімкована її права рука. Кінцівку продюсерки прикрашає величезний тризуб, який зображений в оточенні червоних квітів.

Цією світлиною Олена Мозгова поділилася 19 лютого – у День державного герба України.

“І як то я пропустила сьогодні таке свято.. День державного герба України! Але мій тризуб завжди зі мною і в свята, і в будні”, - підписала фотографію Мозгова.

Олена Мозгова показала патріотичне тату / © facebook.com/mozgovaolena74
Олена Мозгова показала патріотичне тату / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Підписники та друзі продюсерки були приголомшені таким патріотичним татуюванням Олени, про що сповістили її у коментарях під постом:

  • Ти відважна українка. Мені подобається. Була б молодша, теж собі зробила б. Патріотично і дуже гарно!
  • Вау, яка гарна! Патріотично!
  • У вас – шедевр мені дуже подобається

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова похизувалася відзнакою від Валерія Залужного. Разом з тим продюсерка напророчила генералу та ексголовнокомандувачу ЗСУ пост президента України.

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