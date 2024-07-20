50-річна Олена Мозгова захопила чесним селфі без жодної краплі макіяжу: "Немає ідеальних"

Українська продюсерка Олена Мозгова продемонструвала свою природню красу на камеру.

Так, на своїй сторінці у Facebook Олена опублікувала селфі без жодних фільтрів. На зображенні усміхнена продюсерка постає у футболці та рожевій косинці без жодної краплі макіяжу. 50-річна знаменитість закликала прихильників не боятися свого віку та цінувати природню красу. І наголосила, що немає ідеальних.

"Немає ідеальних облич, людей, характерів... Ніщо і ніхто у цьому світі не ідеальний. І це прекрасно! Любіть себе, свої зморшки, свої нерівності та щербинки", - написала Мозгова.

Олена Мозгова / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

У коментарях юзери підтримали знаменитість і засипали її компліментами.

У вас, пані Олено, ніякого ґанчу у зовнішності. Все супер. Щастя вам

Яка ж Ви чудова. Обожнюю людей з усім натуральним. Та й осінь свого життя треба зустрічати гідно, на мою думку

Як це правильно сказано, но ми це розуміємо з роками... Красива душею

Люблю простих людей... Вони дозволяють собі без вагань виглядати по-різному. Дякую вам, пані Олено, за вашу справжність. Сьогодні це рідкість, ексклюзив

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова ділилася архівним фото своїх батьків, де на чорно-білому зображенні позував її знаменитий тато й мама.

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