50-річна Олена показалася без жодної краплі косметики та майстерно поставила хейтерів на місце

Українська продюсерка Олена Мозгова показалася без жодної краплі косметики та втерла носа хейтерам.

У своєму Instagram 50-річна знаменитість поділилася, що іноді натрапляє на коментарі, в яких критикують її зовнішність, мовляв, без макіяжу та зачіски вона не така гарна. Тож, продюсерка вирішила майстерно поставити на місце таких експертів.

Олена Мозгова опублікувала фото, на якому постала без жодної краплі декоративної косметики. Також знаменитості сфотографувалася й без зачіски. Мозгова продемонструвала свою природню красу та звернулася до хейтерів. Як зазначила продюсерка, так вона має навіть гарніший вигляд, аніж коли з макіяжем та зачіскою.

Олена Мозгова / Фото: facebook.com/olenamozgova1

"Дехто розхвилювався , що без макіяжу і зачіски я не така вже й красуня...Не хвилюйтеся, бо ще гарніша", - зазначила знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова ділилася своїм архівним фото. Знаменитість показувала, який вигляд мала у 18 років. Тоді був саме початок буремних 90-х.

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