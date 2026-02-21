50-річна Шарліз Терон дістала серйозні травми під час знімань нового фільму: "Знадобиться операція"

Шарліз Терон / © Associated Press

Голлівудська акторка Шарліз Терон дістала серйозні травми під час знімань нового фільму.

Артистка знялась у стрічці "Вершина", прем'єра якої запланована на квітень цього року. У фільмі зірка Голлівуду зіграла альпеністку, яка в австралійській глушині потрапила в паску серійного вбивці. В інтерв'ю Another Magazine 50-річна Шарліз Терон зізналась, що знімання дались їй нелегко, зокрема, саме фізично.

Акторка пригадала, що деякі локації були такими, де ще ніхто до цього нічого не знімав. Окрім того, творці стрічки намагались подати історію якомога реалістичнішою, тож відмовились від "зеленого полотна", і все знімали наживо.

Шарліз Терон / © Associated Press

До слова, трюки у картині Шарліз Терон виконувала самостійно. А це не минуло безслідно. Акторка говорить, що дістала серйозні травми. У знаменитості були розірвані міжреберні м'язи, вона страждала від інфекції середнього вуха, а також травмувала лікоть, що, як говорить артистка, треба була операція.

"Я свідомо віддала своє тіло цій роботі, бо так вимагала історія. У мене були розірвані міжреберні м'язи, я отримала інфекцію середнього вуха через воду. Я була просто виснажена. Пам'ятаю, як одного вечора зайшла до свого трейлера і подумала, що божеволію — у вусі було стільки води. Я серйозно травмувала лікоть — там є великий нерв, що проходить через нього, і він ніби "вискочив". Три роки тому таке саме сталося з іншим ліктем, тож я знала, що це означає і що мені знадобиться операція", - чесно розповіла знаменитість.

Шарліз Терон / © Associated Press

Тим не менш, Шарліз Терон не скаржиться. Акторка говорить, що отримала просто неймовірний досвід. І не останню роль в цьому зіграв режисер. Знаменитість ділиться, що атмосфера на знімальному майданчику була чудовою. Це заслуга саме режисера, який всіх підтримував та був лідером.

