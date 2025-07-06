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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
73
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50-річна зірка Spice Girls Мел Бі вийшла заміж утретє: хто її обранець і незвична церемонія наречених

Зірка зіграла весілля з Рорі Макфі в особливому місці.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Мел Бі вийшла заміж за Рорі Макфі

Мел Бі вийшла заміж за Рорі Макфі / © Getty Images

Колишня учасниця гурту Spice Girls Мелані Браун, вона ж Мел Бі, вийшла заміж за британського стиліста Рорі Макфі.

Весільна церемонія відбулася 5 липня 2025 року у легендарному соборі Святого Павла в Лондоні, де 1981 року побралися принц Чарльз і принцеса Діана. Після вінчання гості продовжили святкування у готелі, розташованому на найвищому хмарочосі Великої Британії.

В Instagram Мел Бі поділилася весільним фото та коротко підписала його датою: "05.07.25". Для особливого дня наречена обрала сукню кольору слонової кістки з перлинним оздобленням і напівпрозорими рукавами та довгий велян. А її молодший на 13 років наречений приміряв костюм у шотландському національному стилі.  

Мел Бі вийшла заміж за Рорі Макфі / © instagram.com/officialmelb

Мел Бі вийшла заміж за Рорі Макфі / © instagram.com/officialmelb

Три доньки Мелані від попередніх стосунків — Фенікс, Енджел і Медісон — стали її подружками нареченої. Дівчата супроводжували зіркову маму до вівтаря. На весіллі були присутні не лише рідні пари, але й зірки британського шоубізнесу.

До слова, пара побралася після шести років стосунків. Зірка не приховувала, що тривалий час не вірила у нові стосунки після непростих двох попередніх шлюбів. Однак, як вона зізналася в інтерв’ю People, саме Рорі повернув їй віру в любов і щастя.

Нагадаємо, нещодавно захисник "Азовсталі" Михайло Діанов одружився вдруге та показав своє весілля.

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Дата публікації
Кількість переглядів
73
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