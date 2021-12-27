50-річний Джаред Лето шокував своїм молодим виглядом: "Тобі наче лише 20"

Фани зірки були приємно здивовані.
Американський актор Джаред Лето вчора, 26 грудня, святкував день народження.
Виконавцю виповнилося 50 років. З цієї нагоди артист опублікував у своєму Instagram фото, на якому зображений топлес з іменним тортиком.
Фани зірки, звісно ж, привітали його з днем народження. Втім, більшість прихильників були просто шоковані. Вони не розуміють, як у 50 років можна мати такий молодий вигляд. Джаред наче зовсім не старіє.
- 50? Я не можу повірити в те, що тобі 50
- Та тобі ж наче лише 20! Та й взагалі, деякі у 20 років мають гірший вигляд, ніж ти у 50
- Будь ласка, не старій ніколи.
До слова, Джареду було приємно читати такі коментарі. Співак подякував всім за привітання з днем народження, а також за компліменти.
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