50-річний Джаред Лето шокував своїм молодим виглядом: "Тобі наче лише 20"

Фани зірки були приємно здивовані.

Американський актор Джаред Лето вчора, 26 грудня, святкував день народження.

Виконавцю виповнилося 50 років. З цієї нагоди артист опублікував у своєму Instagram фото, на якому зображений топлес з іменним тортиком.

Джареду Лето 50 років / instagram.com/jaredleto

Фани зірки, звісно ж, привітали його з днем народження. Втім, більшість прихильників були просто шоковані. Вони не розуміють, як у 50 років можна мати такий молодий вигляд. Джаред наче зовсім не старіє.

50? Я не можу повірити в те, що тобі 50

Та тобі ж наче лише 20! Та й взагалі, деякі у 20 років мають гірший вигляд, ніж ти у 50

Будь ласка, не старій ніколи.

До слова, Джареду було приємно читати такі коментарі. Співак подякував всім за привітання з днем народження, а також за компліменти.

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