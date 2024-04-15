49-річний Василь Вірастюк, зрадивши свою дружину з молодшою коханою, став батьком вчетверте

Стронгмен і нардеп Василь Вірастюк зустрів нове кохання і вчетверте став батьком.

Як виявилося, Василь ще задовго до скандального розлучення з другою дружиною Інною, з якою був у шлюбі 15 років, закрутив новий роман. Його дівчиною стала на 11 років молодша Ірина. У пари дев'ять місяців тому народився син, якого назвали Володимиром. Як зізнається нардеп, їхні стосунки зав'язалися просто під час того, як його ексдружина з їхніми дітьми виїхала за кордон під час війни.

"Четвертий син, Володимир. Зараз йому буде дев'ять місяців. У мене нові стосунки більше року. Стосунки почалися, коли дружина поїхала за кордон і перебувала там. Вважаю це зрадою. Як то кажуть, клин клином. Бо я той вчинок (переїзд за кордон дружини з дітьми – прим. ред.) сприйняв як зраду з її боку, тому що вона зробила по-своєму. Цивільну дружину звати Ірина. На 11 років молодша. Наразі я закоханий і щасливий, попри суди й тиски. Мабуть, я був винний в тому, що я її відпустив за кордон. Потрібно було б наполягати на тому, щоб нікуди не їхати. Тому що в тому не було потреби. Вона вперлася, бо її мама про все домовилася в Празі. І тоді пішов цей розкол. Була злість. Вона мене не послухала. Вона зробила так, як мама їй сказала", - розповів Вірастюк в інтерв'ю Дьоміну.

Василь Вірастюк з ексдржиною Інною / Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Окрім того, стронгмен зізнається, що на заваді щасливого подружнього життя з Інною стали різні погляди на виховання дітей:

"На чому ми не зійшлися – різні погляди на виховання дітей. Я завжди стояв на тому, що з дітьми потрібно спілкуватися. Якщо є конфлікт, то завжди треба вислухати й дізнатися два боки. Тому я завжди розмовляв. А моя дружина без компромісів. Її підхід – "витягнула шаблюку й рубай не розбираючись". Зайшло її у вуха і все, жодного фактичного аналізу. А аналізуємо завжди, коли приїжджає тато або в дорозі тато примирює обидва боки. Бо так, щоб була "заруба", то такого не було. Все відбувалося довкола виховання дітей", - пояснив нардеп.

Василь Вірастюк з родиною / Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Наразі ексдружина знаменитості вже тривалий час проживає з дітьми в Україні у його квартирі в Києві. Цікаво, що пара досі перетинається в спільній квартирі, придбаній Василем ще у першому шлюбі:

"Я приїжджаю на роботу у свою квартиру у Києві. Це є моя квартира, на яку вона не може претендувати, бо вона була набута ще під час першого мого шлюбу. Проте вона не хоче звідти з'їжджати. А я не маю змоги десь щось орендувати, щоб проживати у Києві. Тому я приїжджаю до себе в квартиру, де є мої діти. Просто проживаю в іншій кімнаті. У нас чотири кімнати, 120 квадратів. Ми перетинаємося", - додав знаменитість.

Зазначимо, Василь Вірастюк був у шлюбі з другою дружиною близько 15 років. Втім, подружжя досі перебуває в статусі одружених і не може розійтися через труднощі в суді, пов'язані з воєнним станом. Пара виховує двох спільних дітей: 16-річного Олега й 8-річного Сашка. Окрім того, Василь має 20-річного сина Адама від першого шлюбу, який проживає окремо від усієї родини.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Нікіта Добринін вперше назвав причину розлучення з блогеркою Дашею Квітковою.

Читайте також: