50-річний Василь Вірастюк вп'яте став батьком і показав новонародженого синочка

Стронгмен і нардеп Василь Вірастюк вп'яте став батьком.

Радісну новину 50-річний спортсмен повідомив у своєму Instagram. Зокрема, малюка Василю Вірастюку народила його кохана Ірина, яка молодша за нього на 11 років. Синочок з'явився на світ 6 січня у пологовому будинку в Чернівцях. Пара назвала його Ярославом.

Василь Вірастюк вже показав паспорт новонародженого малюка, де вказані його зріст, вага, час та дата народження, а також ім'я. На фоні можна трішки розгледіти синочка Вірастюка.

У Василя Вірастюка народився п'ятий син / Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

"06.01.2025 року, о 15:55 в нас народився Ярослав. По моїй лінії – п'ятий син. Зріст – 58 см, вага – 3850 грамів. Мама, син і татусь почуваються чудово", - поділився спортсмен.

Зазначимо, під час повномасштабної війни Василь Вірастюк почав зустрічатися з Іриною. Спортсмен закрутив роман, ще будучи в шлюбі з дружиною. Врешті, з Інною нардеп розвівся. Тим часом Ірина 2023 року народила Вірастюку четвертого сина Володимира. Тривалий час спортсмен приховував кохану, а нещодавно вперше повністю її показав.

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