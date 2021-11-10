Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

50-річну Орбакайте сплутали з Пугачовою на новому фото: "Копія мами"

Дата публікації
50-річну Орбакайте сплутали з Пугачовою на новому фото: "Копія мами"

Христина Орбакайте та Алла Пугачова / instagram.com/orbakaite_k

Фани кажуть, що з роками співачка все більше схожа на свою зіркову маму.

Шанувальники співачки Христини Орбакайте сплутали її із Аллою Пугачовою.

Так, 50-річна артистка розмістила у фотоблогу селфі, де усміхнено позувала на природі. Знаменитість одягнула шарф, куртку та накинула на голову капюшон.

Христина Орбакайте / © instagram.com/orbakaite_k
Христина Орбакайте / instagram.com/orbakaite_k

Користувачів неабияк спантеличило фото. У коментарях вони написали, що з віком Христина все більше стає схожа на свою зіркову маму. А деякі юзери подумали, що на знімку дійсно сама Пугачова.

  • Ви дуже схожі з мамою
  • Як же ви стаєте на маму схожа
  • Ви тут – копія мами
  • Я подумала, що це мама. Кров не вода

Читайте також:

Наступна публікація