50-річну Орбакайте сплутали з Пугачовою на новому фото: "Копія мами"

Фани кажуть, що з роками співачка все більше схожа на свою зіркову маму.
Шанувальники співачки Христини Орбакайте сплутали її із Аллою Пугачовою.
Так, 50-річна артистка розмістила у фотоблогу селфі, де усміхнено позувала на природі. Знаменитість одягнула шарф, куртку та накинула на голову капюшон.
Користувачів неабияк спантеличило фото. У коментарях вони написали, що з віком Христина все більше стає схожа на свою зіркову маму. А деякі юзери подумали, що на знімку дійсно сама Пугачова.
- Ви дуже схожі з мамою
- Як же ви стаєте на маму схожа
- Ви тут – копія мами
- Я подумала, що це мама. Кров не вода
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