50-річний Назар Задніпровський зізнався у непридатності до служби і назвав причину: "Давно списали"

Назар Задніпровський

Український актор Назар Задніпровський зізнався, шо непридатний до служби у війську, і розкрив причину цього.

Зокрема, в артиста серйозні проблеми зі здоров'ям. На YouTube-каналі "Суспільне Культура" 50-річний актор говорить, що в нього цукровий діабет. Вже протягом 20 років Назару Задніпровському доводиться колоти інсулін.

Також актор зазначив, що його вже давно визнали непридатним до служби у війську. Щоправда, 2017 року йому доводилось знову проходити комісію, але тоді його остаточно списали.

"Мене давно списали. Ще 2017 року мене викликають у військкомат і кажуть, проходьте комісію. А я кажу, що мене ж списали. Я пройшов знову комісію, я при них міряв цурок, колов інсулін. Мене 2017-го просто списали", - пригадав актор.

Наразі у Назара Задніпровського є всі необхідні документи. У застосунку "Резерв+" теж вказується інформація про непридатність актора: "У мене документи є, "Резерв+" і там написано, що мене списали".

