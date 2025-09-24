ТСН у соціальних мережах

Гламур
417
2 хв

50-річний Вакарчук розкрив секрет своєї підтягнутої фігури і сталевого пресу: "Не люблю зал"

Зірка також назвав свої три найулюбленіші продукти.

Віра Хмельницька
Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів про свою фізичну форму у 50 років.

Артист зізнався, що попри насичений графік і постійну зайнятість він регулярно знаходить час для спорту. Він наголосив, що виконує щоденні тренування за будь-яких умов. Артист переконаний, що для гарної фігури важлива системність і дисципліна. За словами Вакарчука, спорт для нього — не про зали та строгі графіки, а про задоволення. Він надає перевагу активностям, які приносять йому виключно позитивні емоції.

"Багато займаюсь спортом. Головне — не кількість часу, а те, що це має бути на постійній основі. Так само, як застеляння ліжка. У мене є спортмайданчик біля дому і я там щодня щось роблю, коли з'являється час. Я не ходжу до спортзалу регулярно. Особливо під час війни я в роз'їздах. До того ж я не люблю зал, як зал. Мені подобається робити те, від чого мене драйвить. Люблю ігрові види спорту: баскетбол, бадмінтон, бігати, плавати, їздити на велосипеді, ходити в гори. І можна щось робити вдома. Відтискання, я присідаю, роблю вправи на прес", — поділився Святослав у "Цейво подкаст".

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Водночас виконавець заявив, що як такої суворої дієти не має та інколи зловживає солодким. Крім того, назвав ще два продукти, від яких не може відмовитися.

"Я люблю будь-який шоколад. Є три речі, які my guilty pleasures: шоколад, кава і вино. І якщо з вином і кавою я не переборщую, то з шоколадом, мені здається, я деколи переборщую. Я можу вночі взяти і почати їсти шоколад", — додав зірка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Valeriya Force схудла на 33 кіло й приголомшила своїм фото до та після. До того ж артистка зробила заяву про нацвідбір на "Євробачення-2026".

