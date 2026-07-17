51-річна Анджеліна Джолі пішла на кардинальні зміни та залишає Лос-Анджелес після повноліття дітей

Анджеліна Джолі з дітьми / © Associated Press

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Американська акторка Анджеліна Джолі готується до кардинальних змін у житті — зірка Голлівуду залишає Лос-Анджелес після повноліття всіх своїх дітей.

Новий етап у житті 51-річної знаменитості настав після того, як її молодші діти — близнюки Нокс і Вів’єн — відсвяткували 18-річчя. Саме цей момент став символічною межею для Джолі. Як повідомляє People із посиланням на джерела, тепер акторка більше не прив’язана до життя в Каліфорнії. Вона давно мріяла про зміни, але роками відкладала їх через сімейні обставини. Тепер, кажуть інсайдери, настав час реалізувати ці плани. Разом із дітьми вона хоче відкривати нові країни та більше подорожувати, повідомляють People.

© Associated Press

За словами джерел, саме діти завжди були головним пріоритетом для Джолі. Вона прагнула, щоб вони бачили світ і мали змогу знайомитися з різними культурами. Тепер, коли всі спадкоємці стали дорослими, перед родиною відкриваються нові можливості. Інсайдери переконують, що акторка давно чекала саме цього моменту.

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Анджеліна Джолі з дітьми / © Getty Images

Ще кілька тижнів тому в одному з інтерв’ю Джолі зізнавалася, що саме підтримка дітей допомогла їй повернути внутрішню силу. За її словами, вони не лише хочуть залишатися поруч із нею, а й заохочують матір більше подорожувати та пробувати нове.

«Думаю, що мій бойовий дух нарешті повернувся. Я його на деякий час втратила. Мене трохи збили з пантелику, і він повертається значною мірою завдяки моїм дітям, які тепер старші та підтримують мене. Моїм дітям майже всім по 18, тому тепер вони хочуть бачити, як я подорожую світом, хочуть, щоб я виходила на вулицю та робила щось нове», — сказала Джолі.

Анджеліна Джолі з дітьми / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Анджеліна Джолі вперше розкрила правду про нові стосунки після розлучення з Бредом Піттом.

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