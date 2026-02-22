51-річна ексдружина Віталія Кличка змінила професію і розсекретила, чим тепер займається

Наталія Єгорова

Реклама

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка – Наталія Єгорова – змінила професію.

Про це співачка розповіла в Instagram-stories. 51-річна Наталія Єгорова вже давно практикує звукотерапію. Знаменитість говорить, що це практика дала їй натхнення розвиватися саме в цьому напрямку. Тож, вона вирішила стати саунд-терапевткою.

"Мій шлях трансформації як звукової цілительки почався давно — через голос, через тишу, через глибоку внутрішню роботу. Але це занурення, цей священний простір подарував мені крила. Воно розширило щось усередині мене. Зміцнило мою довіру. Пробудило новий рівень натхнення, який продовжує розкриватися", - ділиться колишня дружина Кличка.

Реклама

Наталія Єгорова

Врешті, Наталія Єгорова вже й провела сеанс звукотерапії. Знаменитість створювала музику на інструментах, звук яких заспокоює, а також тихо та ніжно співала. Тим часом присутні занурювались в атмосферу, медитували та насолоджувалися відчуттям спокою.

"Я безмежно вдячна кожній людині, яка розділила цей простір — за відкритість, присутність і резонанс, який ми створили разом", - підсумувала Наталія Єгорова.

Сеанс звукотерапії Наталії Єгорової

Нагадаємо, нещодавно переможниця "Холостяка-14" Надін Головчук розсекретила свою професію. Також блогерка приголомшила заробітком на місяць.