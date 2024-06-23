51-річна Гайді Клум неочікувано роздяглася просто посеред шоу – відео

Німецька супермодель Гайді Клум приголомшила фанів своїм вчинком на одному з розважальних шоу.

Так, напередодні зірка побувала на зніманнях шоу "Hot Ones", де відповідала на запитання ведучого Шона Еванса під час куштування гострих крилець. Водночас Гайді зізналася, що зовсім не прихильниця гострих страв, тому завжди надає перевагу приготуванню чогось "нейтрального". Втім, за правилами шоу, гості мають їсти щоразу гостріші крильця.

Тож, знаменитість наприкінці знімань вже не стрималася і зізналася, що від такої кількості гострого перцю у неї піднялася температура тіла. І у результаті, довго не роздумуючи, вона зняла свою джинсову сорочку й залишилася в одному червоному бюстгальтері.

Ведучий був приголомшений таким рішенням Клум і вигукнув: "Ого! Тепер мені теж стає жарко, Гайді!". І поцікавився у неї, скільки коштував її найдорожчий бюстгальтер, який вона коли-небудь носила. У відповідь супермодель розсекретила, що 2003 року під час Victoria’s Secret Fashion Show вона позувала у спідній білизні, прикрашеній дорогоцінним камінням, за понад 13 млн доларів.

До речі, нещодавно Гайді Клум під час вечірки з нагоди свого дня народження показалася топлес поблизу басейну.

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