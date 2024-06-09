Гайді Клум показала підрослого 18-річного сина та похизувалася його досягненням

Німецька супермодель Гайді Клум потішила родинним контентом.

Так, у фотоблогу Гайді розповіла про шкільний випускний її сина Генрі у США. У кадрі 18-річний хлопець у мантії вийшов на сцену, щоб забрати диплом, а потім попозував з ним під гучні оплески.

Син Гайді Клум Генрі / Фото: instagram.com/heidiklum

Син Гайді Клум Генрі / Фото: instagram.com/heidiklum

Підтримати юнака прийшла його родина. Зокрема, зіркова мама зі своїм молодшим обранцем, музикантом Томом Каулітцом. Пара споглядала на урочисту церемонію вручення дипломів сидячи в залі, ніжно обіймаючись.

Гайді Клум з обранцем / Фото: instagram.com/heidiklum

"Вітаємо, Генрі. Ми всі неймовірно пишаємося тобою. Ти зробив це, мій прекрасний хлопчику. Коледж, зустрічай нас. Сяй яскраво", - замилувала привітаннями сина Клум.

Син Гайді Клум Генрі / Фото: instagram.com/heidiklum

У коментарях прихильники також долучилися до привітань випускника й побажали йому нових звершень.

Яка гарна усмішка. Нехай його шлях у доросле життя буде яскравим

Ваш син дуже гарний, багато успіхів йому

Вітаємо вашого прекрасного хлопця

Вітаю, Генрі! Гайді, у тебе прекрасні нащадки

Нагадаємо, нещодавно Гайді Клум показувала одразу всіх своїх чотирьох дітей з нагоди свого 51-річчя та як позувала топлес біля басейну.

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