Гайді Клум показала підрослого 18-річного сина та похизувалася його досягненням

Зірка привітала юнака з особливим святом.
Німецька супермодель Гайді Клум потішила родинним контентом.
Так, у фотоблогу Гайді розповіла про шкільний випускний її сина Генрі у США. У кадрі 18-річний хлопець у мантії вийшов на сцену, щоб забрати диплом, а потім попозував з ним під гучні оплески.
Підтримати юнака прийшла його родина. Зокрема, зіркова мама зі своїм молодшим обранцем, музикантом Томом Каулітцом. Пара споглядала на урочисту церемонію вручення дипломів сидячи в залі, ніжно обіймаючись.
"Вітаємо, Генрі. Ми всі неймовірно пишаємося тобою. Ти зробив це, мій прекрасний хлопчику. Коледж, зустрічай нас. Сяй яскраво", - замилувала привітаннями сина Клум.
У коментарях прихильники також долучилися до привітань випускника й побажали йому нових звершень.
- Яка гарна усмішка. Нехай його шлях у доросле життя буде яскравим
- Ваш син дуже гарний, багато успіхів йому
- Вітаємо вашого прекрасного хлопця
- Вітаю, Генрі! Гайді, у тебе прекрасні нащадки
Нагадаємо, нещодавно Гайді Клум показувала одразу всіх своїх чотирьох дітей з нагоди свого 51-річчя та як позувала топлес біля басейну.
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