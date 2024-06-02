51-річна Гайді Клум попозувала топлес біля басейну і показала одразу чотирьох своїх дітей

Німецька супермодель Гайді Клум поділилася кадрами зі святкування свого 51-річчя у компанії коханого, музиканта Тома Каулітца та дітей від попередніх шлюбів.

Так, з нагоди особливої дати Гайді запросила найрідніших на барбекю та вечірку поблизу басейну. До слова, привітати маму прийшли всі четверо дітей моделі. Зокрема, Клум опублікувала фото, на якому вся родина зібралася за великим столом просто неба і попозувала на тлі кульок і квітів. Так, на світлині присутня 19-річна Лені Клум з хлопцем, 18-річний Генрі, 17-річний Йохан і 14-річна Лу.

Гайді Клум з родиною святкує 51-річчя / Фото: instagram.com/heidiklum

Лені Клум з хлопцем / Фото: instagram.com/heidiklum

"Все, про що я могла мріяти", - написала Гайді.

Окрім того, іменинниця замилувала шанувальників серією фото з молодшим 34-річним коханим. Парочка разом готувала страви, а потім цілувалася і засмагала поблизу басейну разом з рештою гостей. Також зірка опублікувала, як наодинці ніжилася на сонці топлес.

Гайді Клум з чоловіком / Фото: instagram.com/heidiklum

Гайді Клум з родиною святкує 51-річчя / Фото: instagram.com/heidiklum

Гайді Клум з родиною святкує 51-річчя / Фото: instagram.com/heidiklum

Гайді Клум з родиною святкує 51-річчя / Фото: instagram.com/heidiklum

Гайді Клум з родиною святкує 51-річчя / Фото: instagram.com/heidiklum

Гайді Клум з родиною святкує 51-річчя / Фото: instagram.com/heidiklum

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук також розповіла про свято у родині. Її бабусі виповнилося 94 роки. З цієї нагоди зірка показала рідкісні фото з нею.