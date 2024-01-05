51-річна Гвінет Пелтроу у сукні з глибоким декольте показалася зі своїм чоловіком

Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу показалася зі своїм чоловіком, продюсером Бредом Фелчаком у Лос-Анджелесі,

Пара постала на червоній доріжці. Так Гвінет прийшла підтримати коханого з нагоди прем'єри його шоу "The Brothers Sun", пише Daily Mail.

На фото Пелтроу позує у червоній вишуканій сукні з глибоким декольте та шкіряним ременем. Зірка доповнила свій образ золотими масивними сережками. Поруч з нею стояв Бред у світлому костюмі, білій сорочці та краватці. У кадрі він ніжно обіймає свою дружину.

Гвінет Пелтроу з чоловіком Бредом Фелчаком / Фото: Associated Press

Також на червоному хіднику Пелтроу сфотографувалася з володаркою "Оскара" Мішель Єо.

Гвінет Пелтроу з Мішель Єо / Фото: Associated Press

Зазначимо, Гвінет Пелтроу одружилася з Бредом Фелчаком 2018 року. До цього шлюбу акторка перебувала у стосунках з музикантом Крісом Мартіном. До слова, експодружжя нині перебуває у гарних стосунках. Адже у них є спільні діти – донька Еппл і син Мозеса.

Нагадаємо, нещодавно відома українська співачка KOLA у купальнику засвітила свого таємничого чоловіка-іноземця. Подружжя разом поїхало у романтичну відпустку на на заході України.

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