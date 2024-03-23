51-річна Камерон Діаз вдруге стала мамою і розсекретила стать малюка

Голлівудська акторка Камерон Діаз поділилася з шанувальниками радісною звісткою.

У родині зірки та її чоловіка, музиканта Бенджі Меддена народилася друга дитина. Про поповнення у родині артистка розповіла на сторінці в Instagram.

Камерон Діаз у фотоблогу розмістила малюнок, ймовірно, розмальований її 4-річною донькою Реддікс. На малюнку зображений хлопчик і троянда та видніється напис "маленька пташка мені прошепотіла":

"Ми благословенні та раді оголосити про народження нашого сина, Кардинала Меддена. Він чудовий, і ми всі дуже раді, що він тут! Заради безпеки та конфіденційності дітей ми не будемо публікувати жодних фотографій, але він справді милий. Ми благословенні та вдячні. Надсилаємо любов від нашої родини вашій", - написали у фотоблогу молоді батьки.

Камерон Діаз вдруге стала мамою / Фото: instagram.com/camerondiaz

Окрім імені малюка, більше жодних подробиць Камерон Діаз не стала повідомляти. Ані коли саме народився хлопчик, ані те, чи сама зірка народила, чи зверталася за допомогою до сурогатної матері.

Зазначимо, що 2015-го року Камерон Діаз з вийшла заміж за фронтмена рок-гурту Good Charlotte Бенджі Меддена. За декілька років, 2018-го, зірка стрічки "Ангели Чарлі" повідомила, що йде з кіно, аби присвятити себе родині. 2020-го Діаз повідомила, що вони з чоловіком стали батьками дівчинки на ім’я Реддікс.

Нагадаємо, що тим часом про прийдешнє поповнення у родині розповів український співак Віталій Козловський. Днями музикант-захисник випустив кліп, у якому вперше показав свою вагітну дружину.

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