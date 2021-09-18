51-річна Наомі Кемпбелл вперше розповіла про свою 4-місячну доньку

Модель стала мамою у травні цього року.

Відома модель Наомі Кемпбелл, яка у травні стала мамою, вперше розповіла про доньку.

В інтерв'ю BBC HardTalk 51-річна знаменитість поділилася про новий для неї досвіді материнства. Дівчинці Наомі чотири місяці і вона вже встигла приємно потішити свою маму.

"Мені дуже пощастило, я думаю, що у мене просто дитина мрії. Вона чудова. Вона вже дуже незалежна, дуже розумна, пильна і спить по 12 годин. Вона хороша дівчинка", – поділилася Наомі.

Знаменитість додала, що планує виховати у доньки всі необхідні цінності, щоб одного вона стала сильною і незалежною жінкою.

Про своє особисте життя модель знову відмовилася говорити. Раніше інсайдери заявляли, що у Наомі є бойфренд, який і виховує разом з нею первістка.

Зауважимо, про те, хто батько дитини, і як вона з'явилася на світ, зірка також не говорить. Однак, шанувальники припускають, що Кемпбелл вдалася до послуг сурогатної матері або усиновила немовля.

Нагадаємо, дружина Віктора Павліка вперше засвітила обличчя їхнього сина. Катерина вперше показала сину море.

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