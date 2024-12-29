51-річна Руслана показала фото з чоловіком у Криму і публічно звернулася до нього

Українська співачка Руслана розповіла про свято у родині.

Так, 29 грудня виконавиця з чоловіком Олександром Ксенофонтовим святкує "оксамитове" весілля. Попри всі труднощі у сімейному житті й навіть думки про розлучення, пара вже 29 років поруч. З цієї особливої нагоди Руслана у фотоблогу адресувала коханому безліч теплих слів.

Свої вітання з річницею знаменитість доповнила архівним романтичним фото з Олександром. На зображенні щасливе подружжя ніжно обіймається на Ай-Петрі в тоді ще мирному Криму. Як зізналася чоловіку Руслана, вони ще туди обов'язково поїдуть після перемоги та деокупації.

Руслана з чоловіком / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

"29 років, як я найщасливіша, що в мене є ти, Олександре. З нашою річницею! Ти мій все! світ! P.S. Це фото зроблено на Ай-Петрі в Криму. Ми обов'язково з тобою ще туди повернемося!", - замилувала підписом артистка.

Нагадаємо, нещодавно Руслана ділилася відвертим зізнанням про власні спроби завагітніти за допомогою ЕКЗ. Артистка шокувала, чому вона втратила дитину на ранніх термінах вагітності та чи готова стати мамою у 51 рік.

Читайте також: