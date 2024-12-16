51-річна Руслана розповіла про втрату дитини та про невдалі спроби завагітніти за допомогою ЕКЗ

Виконавиця також зізналась, що є ще шанси, що в неї буде своя дитина.

Українська співачка Руслана розповіла про втрату дитини та як намагалася завагітніти за допомогою ЕКЗ.

Артистка разом зі своїм чоловіком Олександром Ксенофонтовим від 1995 року перебуває в шлюбі. Пара неабияк хоче мати своїх дітей, однак поки що ця мрія лишається нездійсненною. В інтерв'ю Славі Дьоміну Руслана зізналась, що в неї було багато спроб завагітніти, які не закінчилися успіхом. Артистка говорить, що не знає, чому так сталося, адже проблем зі здоров'ям в неї немає. Співачка навіть намагалася завагітніти за допомогою ЕКЗ, але й це не дало бажаного результату.

"Багато разів я пробувала завагітніти…Проблем зі здоров'ям у мене немає жодних. Можливо, десь були стреси якісь, виснаження, ще щось…Ми хотіли дітей, і я багато робила спроб для цього. Це природний шлях і ЕКЗ. До того ж ЕКЗ забагато, коли вже лікарі сказали — пошкодуй себе, бо це може вплинути погано на здоров'я", — відверто зізналась артистка.

Руслана / Фото: скриншот з відео

Щоправда, після першої спроби ЕКЗ Руслані таки вдалося завагітніти. Сталося це 2010 року. Однак, на жаль, на ранньому терміні вагітності виконавиця втратила дитину.

"Так (вагітність зірвалася – прим. ред.). Це був короткий термін. Це був 2010 рік. Це був мій перший ЕКЗ протокол. Навіть місяця ще не було, на третьому тижні втратила…", — розповіла артистка.

Однак співачка не втрачає надії. Руслана переконана, що обов'язково стане мамою. Ба більше, артистка говорить, що є шанси народити свою дитину. У подробиці виконавиця не вдавалася, однак запевнила, що це не усиновлення. На запитання інтерв'юера, чи йдеться про сурогатне материнство, Руслана не вдавалася до конкретики. Артистка лише зазначила, що "це буде копія Руслани".

Руслана / Фото: скриншот з відео

"Є один маленький вихід з цього положення, і він залишається. Я спокійна, бо цей вихід ще є. Я не буду про це говорити, бо цей метод інтимний. Це не про усиновлення. Це про своє кровне", — прокоментувала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Руслана вже говорила про материнство. Зірка також ділилася, чи зважиться на усиновлення дитини.

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