51-річна Руслана заговорила про материнство та чи зважиться на усиновлення: "Працюю над цим"

Українська співачка Руслана висловилася про майбутнє материнство.

Як говорить артистка, вона вже цілком готова подарувати життя малюку. Ба більше, Руслана пояснила, що раніше їй не вдавалося спланувати вагітність через постійні стреси. Тож, зараз вона серйозно займається здоров'ям, щоб мати змогу самостійно виносити здорову дитину. До слова, співачка до усиновлення поки що звертатися не планує.

Руслана Лижичко / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

"Я дуже вірю у свої сили. Я належу до тих людей, які вірять, що це має бути кровне, своє, і тільки я маю це зробити. Це енергетика, і я маю цю енергетику передати. Я працюю над цим. Чому цього не сталося? Були події, які дуже забрали у мене здоров’я. Надзвичайні нерви, стреси, здоров'я. Це все відгукнулося і на жіночому стані. Тому лікарі наді мною ще трохи чаклують. Я все зроблю для того, щоб це сталося", - розповіла зірка в коментарі шоу "Неймовірна правда про зірок".

Нагадаємо, нещодавно ведуча Лідія Таран показала помітно підрослу 17-річну доньку Василину від шоумена Андрія Доманського та замилувала зверненням до неї.

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