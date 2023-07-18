51-річна Софія Вергара розлучається з чоловіком після семи років шлюбу

Колумбійсько-американська акторка та модель Софія Вергара розлучається з чоловіком, актором Джо Манганьєлло.

Про це пара повідомила у спільній заяві виданню Page Six. Подружжя прожило в офіційному шлюбі сім років, а 22 листопада вони б святкували восьму річницю.

"Ми прийняли складне рішення розлучитися. Як двоє людей, які дуже люблять і піклуються одне про одного, ми ввічливо просимо поважати наше приватне життя зараз, коли ми переходимо на цей новий етап нашого життя", - йдеться у спільній заяві.

Софія Вергара та Джо Манганьєлло / Фото: Associated Press

Причини розлучення Софія та Джо не називають. Однак у Мережі вже давно ширилися чутки, що у стосунках пари не все гаразд. На початку липня Вергара поїхала разом з друзями до Італії святкувати 51-річчя, тим часом Манганьєлло поруч не було.

Чоловік лише вітав акторку зі святом у фотоблогу, щоправда, шанувальники помітили суттєву різницю. Якщо ж раніше Джо писав дружині, як він її кохає, то цього разу лише просто зазначив: "З днем народження, Софіє".

Софія Вергара та Джо Манганьєлло / Фото: Associated Press

Востаннє ексзакоханих бачили разом у червні. Тоді Софія відвідала Джо на зніманнях його нового проєкту.

Зазначимо, Вергара та Манганьєлло прожили у шлюбі сім років. Пара одружилася 22 листопада 2015 року. До весілля вони зустрічалися понад півтора року.

Нагадаємо, на початку липня співак Рікі Мартін приголомшив новиною, що розлучається зі своїм партнером Джованом Йосефом. Пара прожила у шлюбі шість років.

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