51-річна Ума Турман розійшлася з архітектором та одразу ж закрутила новий роман

Акторка поринула у нові стосунки.

Відома голлівудська акторка Ума Турман, яка ще минулої осені зустрічалася з відомим американським архітектором Пітером Саббетом, знайшла нове кохання.

Так, стало відомо, що знаменитість зустрічається з генеральним директором Bloomberg Media Group Джастіном Б. Смітом. Закохану пару помітила разом на вечірці у будинку Сміта. Під час святкування акторка тонко натякнула, що є великою прихильницею новин, - пише New York Times.

facebook.com/justin.b.smith.9

Варто зазначити, Ума Турман була одружена двічі — з акторами Гері Олдменом та Ітаном Гоуком. До речі, знаменитість виховує трьох дітей, двох від другого шлюбу, і меншу доньку від французького бізнесмена Арпада Бюссона.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про ще один роман голлівудської акторки Ани де Армас. Ексдівчина Бена Аффлека вже декілька місяців зустрічається з директором застосунку для знайомств Tinder Полом Букадакісом.

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