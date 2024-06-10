51-річний Ахтем Сеітаблаєв з милицею в руці шокував зовнішнім виглядом

Режисер стривожив прихильників.
Днями завершився фестиваль документалістики "Війна в об'єктиві", участь в якому брав відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв.
Зокрема, на заході була представлена стрічка кіномитця – "Мирний-21". Ахтем Сеітаблаєв відвідав кінофестиваль у військовому вбранні. Та більше увагу користувачів привернуло те, що 51-річний режисер був з милицею в руках та мав доволі схудлий та втомлений вигляд.
Прихильники режисера були стривожені його зовнішнім виглядом. Вони припустили, що Сеітаблаєв має певні проблеми зі здоров'ям. Утім, сам режисер не дає жодних коментарів з цього приводу та не пояснює, що його непокоїть.
Нагадаємо, раніше співачка Надя Дорофєєва жалілася на проблеми зі здоров'ям. Виконавиця показала своє змучене обличчя без фільтрів та макіяжу і зізналась, що захворіла.
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