51-річний Ахтем Сеітаблаєв з милицею в руці шокував зовнішнім виглядом

Днями завершився фестиваль документалістики "Війна в об'єктиві", участь в якому брав відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв.

Зокрема, на заході була представлена стрічка кіномитця – "Мирний-21". Ахтем Сеітаблаєв відвідав кінофестиваль у військовому вбранні. Та більше увагу користувачів привернуло те, що 51-річний режисер був з милицею в руках та мав доволі схудлий та втомлений вигляд.

Ахтем Сеітаблаєв на фестивалі "Війна в об'єктиві" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Прихильники режисера були стривожені його зовнішнім виглядом. Вони припустили, що Сеітаблаєв має певні проблеми зі здоров'ям. Утім, сам режисер не дає жодних коментарів з цього приводу та не пояснює, що його непокоїть.

Нагадаємо, раніше співачка Надя Дорофєєва жалілася на проблеми зі здоров'ям. Виконавиця показала своє змучене обличчя без фільтрів та макіяжу і зізналась, що захворіла.

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