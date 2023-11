51-річний Джаред Лето видерся на один з найвищих хмарочосів світу і заспівав там без страховки

Лідер американського рок-гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето став першою людиною, яка легально підкорила один з найвищих хмарочосів у світі Empire State Building.

Будівля розташована у Нью-Йорку і колись була найвищою, зараз за висотою вона третя. Висота Empire State Building складає понад 380 метрів і він має 102 поверхи.

Джаред Лето підкорив Empire State Building / Фото: instagram.com/jaredleto

51-річний американський актор та музикант Джаред Лето наважився на такий відчайдушний крок, аби, по-перше, викреслити цей пункт зі свого списку бажань. По-друге, Лето прорекламував світове турне свого гурту Thirty Seconds to Mars, яке розпочнеться вже у березні наступного року. Тур буде присвячений шостому студійному альбому колективу під назвою "It's The End of the World But It's a Beautiful Day".

Джаред Лето підкорив Empire State Building

"Я більше був у захваті, ніж схвильований, але сказати правду, якщо бути чесним, це було дуже, дуже важко. Набагато важче, ніж я думав. Стільки витримки було потрібно, витривалості – і це було дуже напружено. Тепер я підкорю ліжко. Я збираюся залізти просто на ліжко", - поділився музикант враженнями і зізнався, що у майбутньому повторювати свій подвиг не збирається.

Читайте також: