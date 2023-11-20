51-річний Ектор Хіменес-Браво у спідній білизні приголомшив фанів, який має вигляд

Шеф-кухар показав своє тіло у гарній фізичній формі.
Відомий кухар Ектор Хіменес-Браво здивував шанувальників своїм оголеним тілом на свіжому фото у дзеркалі.
У своєму фотоблогу кулінар запостив кадри, де повністю оголився задля єдиної мети. Він хотів довести, що його тіло у соцмережах відрізняється від того, що він має у реальному житті. Цьому сприяє ракурс і світло.
На першому фото Ектор позує у шортах з оголеним торсом, а на другому – лише у спідній білизні.
Шанувальники зізналися, що у захваті від форм Ектора й здивувалися, як можна мати такий вигляд у 51 рік. Тому одразу попросили розкрити таємницю підтягнутого тіла.
"Ніколи б не повірила, що вам вже за 50. Ви маєте неймовірний вигляд, розкривайте секрет", - прокоментувала фанатка.
Натомість Хіменес-Браво нескромно відповів юзерці, що постійно отримує такі повідомлення.
Як відомо, зірка регулярно показує свої тренування зі спортивної зали та ділиться результатами.
Нагадаємо, нещодавно відомий кухар Ектор Хіменес-Браво відверто зізнався, які косметологічні процедури робить для омолодження обличчя. Знаменитість шокував підписників фото, як після однієї з процедур його шкіра спочатку почервоніла, а потім почала відлущуватися.
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