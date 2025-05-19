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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
5323
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51-річний Андрій Данилко чесно зізнався, чому в нього немає дружини та дітей: "Мені не дано"

Артист жодного разу не був у шлюбі. Андрій Данилко запевняє, що цього ніколи не станеться.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Андрій Данилко

Андрій Данилко / © Фото з власного архіву

Український шоумен Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, чесно відповів, чому в нього немає дружини та дітей.

Артистові вже 51 рік. Він жодного разу не був у шлюбі. Андрій Данилко в інтерв'ю для "Русской службы BBC" говорить, що ще від дитинства не міг уявити себе в образі нареченого. Шоумен пригадує, що востаннє був на весіллі в акторки Інни Білоконь ще в 90-х роках. За його словами, він ще тоді розумів, що в нього такого ніколи не буде.

"Я ніби з іншої планети. Ось у всіх, як у людей, а в мене все інакше...Ось я, дивлячись у дитинстві весілля... Я ніколи не міг себе уявити на місці нареченого. Здавалося, що так соромно бути нареченим. І ця наречена сидить, і вони ніби мучаються. Я востаннє був в Інни моєї на весіллі, ще був шалаш, у 90-ті... Я тоді ще розумів, що мені це не дано, у мене так ніколи не буде", - говорить шоумен.

Андрій Данилко / © Фото з власного архіву

Андрій Данилко / © Фото з власного архіву

Також Андрій Данилко висловився про те, що в нього немає дітей. Шоумен говорить, що просто не хоче ставати батьком. За словами артиста, він не може пояснити чому, однак розуміє, що йому це не дано.

"Ось я знав у дитинстві, що мені це якось не дано. Як це пояснити – я не знаю. Ви знаєте, і небажання... Я навіть собі уявити не можу", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Данилко відреагував на виступ гурту Ziferblat у фіналі "Євробачення". Артист це зробив просто на сцені, коли виступав на концерті в образі Вєрки Сердючки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
5323
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