51-річний Олександр Пономарьов зустрічається з концертною директоркою, молодшою на 17 років - джерела

Олександр Пономарьов / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Після того, як Олександр Пономарьов вперше розповів правду про свій третій шлюб, джерела з його оточення розкрили ім'я його обраниці.



Народний артист України Олександр Пономарьов не з тих, хто охоче ділиться подробицями особистого життя. Щоправда, в коментарі ТСН.ua він трішки привідкрив завісу та зізнався, що досі не одружений, хоча й перебуває у тривалих стосунках з дівчиною. Але називати імені своєї коханої, співак не квапиться.



А от джерела ТСН.ua виявилися більш говіркими. Інсайдер повідомляє, що 51-річний Олександр Пономарьов перебуває в цивільному шлюбі зі своєю концертною директоркою на ім'я Софія. Дівчина молодша за артиста на 17 років. Разом вони проживають в його будинку на Лівому березі Дніпра у Києві.

Концертна директорка Олександра Пономарьова, яка і є його цивільною дружиною

34-річна Софія

Сам артист поки не коментує, хто ж його обраниця: "Я її не ховаю. Вона ж не сидить вдома, не знаходиться постійно біля мене. Але я не буду її демонстративно показувати. Я вже в минулих шлюбах показував, і що я маю?".



До слова, в одному з кліпів Олександр Пономарьов все ж таки показав Софію, правда, трохи завуальовано. На останніх секундах кліпу "Пазли" з'являється зображення дівчини, дуже схожої на нинішню цивільну дружину Пономарьова.

Кадр з кліпу "Пазли", де зображена дівчина, яка дуже схожа на обраницю Пономарьова

Нагадаємо, ведуча Олена-Христина Лебідь нещодавно також висловилася про своє особисте життя і вперше прокоментувала чутки про свою вагітність.

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