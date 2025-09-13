ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1827
Час на прочитання
2 хв

51-річний Олексій Суханов відверто розповів про нові стосунки: "Нарешті я відчуваю щастя"

Наразі ведучий не афішує свої стосунки, хоча не приховує, що закоханий.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Олексій Суханов

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Відомий телеведучий Олексій Суханов відверто розповів про особисте життя і що робить сам, аби пробуджувати в стосунках пристрасть.  

Один з найпопулярніших телеведучих країни Олексій Суханов протягом багатьох років створює проєкти, які наповнені щирими й відвертими зізнаннями людей. А ось про своє особисте життя знаменитість розповідає вкрай рідко. Щоправда, в коментарі для ТСН.ua Олексій зізнався, що неодноразово робив вибір між стосунками і кар'єрою. І ось вперше за тривалий час нарешті навчився ці дві сфери життя поєднувати. Правда, афішувати нові стосунки Суханов не квапиться.

"А ви що, вважаєте, що до цього я не повставав перед цим вибором - кар’єра чи стосунки? Я вважаю, що у кожного є призначення. Колись я розповім вам про свою історію кохання.  Бо раніше вона завжди нагадувала гру в дворовий футбол. І тільки зараз я починаю відчувати справжнісіньке щастя. Зараз я навчився нарешті поєднувати. Але це життєвий досвід, це мудрощі і здатність йти на поступки. Навіть з собою", - відверто розповів ТСН.ua Олексій Суханов.

Олексій Суханов зізнається, що йому все важче приховувати свою закоханість

Олексій Суханов зізнається, що йому все важче приховувати свою закоханість

Також ми запитали Олексія, яку правду про себе він чув від близької людини, і яка стала для нього самого відкриттям: "Коли мені сказали, що я нестерпна людина. В моїй категоричності, у вибагливості, у якихось судженнях. І це насправді так, бо зі мною вкрай нелегко. Після цього я почав працювати над собою, став трохи м'якшим. Але ці зміни стосуються лише особистого життя".

А ось на запитання, що для нього в стосунках важливіше — стабільність чи пристрасть — Олексій Суханов без роздумів відповів: "Ви знаєте, в 51 рік з'являється така величезна перешкода у вигляді задишки, то я, напевно, оберу все ж таки стабільність. Хоча, всілякі приємні такі моменти, які б цю стабільність розворушили, мені теж притаманні. Іноді так хочеться запалити. І я запалюю. Але ж наступного дня беру вихідний".

Нагадаємо, раніше Суханов гостро прокоментував скандал, у який потрапила Настя Каменських. 

Дата публікації
Кількість переглядів
1827
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie