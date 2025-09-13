51-річний Олексій Суханов відверто розповів про нові стосунки: "Нарешті я відчуваю щастя"

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Відомий телеведучий Олексій Суханов відверто розповів про особисте життя і що робить сам, аби пробуджувати в стосунках пристрасть.

Один з найпопулярніших телеведучих країни Олексій Суханов протягом багатьох років створює проєкти, які наповнені щирими й відвертими зізнаннями людей. А ось про своє особисте життя знаменитість розповідає вкрай рідко. Щоправда, в коментарі для ТСН.ua Олексій зізнався, що неодноразово робив вибір між стосунками і кар'єрою. І ось вперше за тривалий час нарешті навчився ці дві сфери життя поєднувати. Правда, афішувати нові стосунки Суханов не квапиться.

"А ви що, вважаєте, що до цього я не повставав перед цим вибором - кар’єра чи стосунки? Я вважаю, що у кожного є призначення. Колись я розповім вам про свою історію кохання. Бо раніше вона завжди нагадувала гру в дворовий футбол. І тільки зараз я починаю відчувати справжнісіньке щастя. Зараз я навчився нарешті поєднувати. Але це життєвий досвід, це мудрощі і здатність йти на поступки. Навіть з собою", - відверто розповів ТСН.ua Олексій Суханов.

Олексій Суханов зізнається, що йому все важче приховувати свою закоханість

Також ми запитали Олексія, яку правду про себе він чув від близької людини, і яка стала для нього самого відкриттям: "Коли мені сказали, що я нестерпна людина. В моїй категоричності, у вибагливості, у якихось судженнях. І це насправді так, бо зі мною вкрай нелегко. Після цього я почав працювати над собою, став трохи м'якшим. Але ці зміни стосуються лише особистого життя".

А ось на запитання, що для нього в стосунках важливіше — стабільність чи пристрасть — Олексій Суханов без роздумів відповів: "Ви знаєте, в 51 рік з'являється така величезна перешкода у вигляді задишки, то я, напевно, оберу все ж таки стабільність. Хоча, всілякі приємні такі моменти, які б цю стабільність розворушили, мені теж притаманні. Іноді так хочеться запалити. І я запалюю. Але ж наступного дня беру вихідний".

