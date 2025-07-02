ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
34k
Час на прочитання
2 хв

51-річний Олексій Суханов виїхав до Юрмали і пояснив, що стало причиною

В ексклюзивному коментарі ТСН.ua телеведучий зізнався, чому не публікував про свою поїздку в соцмережах, і що змусило його залишити Україну.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Олексій Суханов

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Відомий журналіст та телеведучий Олексій Суханов був за кордоном п’ять діб і вже повернувся до Києва.  

На днях у Києві відбувся грандіозний творчий вечір, присвячений творчості легендарної Ліни Костенко. Одним з учасників заходу був відомий телеведучий Олексій Суханов. Вже за лаштунками він поділився з ТСН.ua новинами особистого життя і вперше зізнався, що нещодавно повернувся з подорожі. 

"Я був у відпустці. На п'ять днів виїжджав до Юрмали, це включно з дорогою. Я мусив це зробити, бо мені треба сплачувати за квартиру там. І раз на рік я маю туди їздити, бо нікого не турбує, що у нас війна, а оплатити онлайн у них неможливо", — розповів 51-річний ведучий ТСН.ua.

Олексій Суханов в улюбленій Юрмалі (фото 2018 року) / © instagram.com/suhanov.official

Олексій Суханов в улюбленій Юрмалі (фото 2018 року) / © instagram.com/suhanov.official

Що цікаво, Олексій ніде про це не викладав в соцмережах, бо не бачить в цьому сенсу і вважає недоречним. Більш того, за словами зірки, він не може перебувати десь під час війни, окрім України.

"Можливо, мені хотілося трохи більше там побути, але стався жахливий обстріл Києва, що я зрозумів, що мушу повертатися. Чесно вам зізнаюсь, я не можу довго знаходитися далеко від України, на відстані. Мені стає зле, незатишно і постійно хочеться повернутися. Хоча, я теж дуже втомився, і так скучив за Юрмалою. Вона ж завжди мене так надихала, перезавантажувала, але за ось ці п'ять днів я зрозумів, що не можу вже там перебувати", — додав журналіст.

До слова, продавати свою квартиру в Латвії телеведучий поки не збирається.

Нагадаємо, в нещодавньому інтерв’ю Суханов чесно розповів про свій невдалий досвід стосунків.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
34k
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie