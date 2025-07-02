51-річний Олексій Суханов виїхав до Юрмали і пояснив, що стало причиною

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

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Відомий журналіст та телеведучий Олексій Суханов був за кордоном п’ять діб і вже повернувся до Києва.

На днях у Києві відбувся грандіозний творчий вечір, присвячений творчості легендарної Ліни Костенко. Одним з учасників заходу був відомий телеведучий Олексій Суханов. Вже за лаштунками він поділився з ТСН.ua новинами особистого життя і вперше зізнався, що нещодавно повернувся з подорожі.

"Я був у відпустці. На п'ять днів виїжджав до Юрмали, це включно з дорогою. Я мусив це зробити, бо мені треба сплачувати за квартиру там. І раз на рік я маю туди їздити, бо нікого не турбує, що у нас війна, а оплатити онлайн у них неможливо", — розповів 51-річний ведучий ТСН.ua.

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Олексій Суханов в улюбленій Юрмалі (фото 2018 року) / © instagram.com/suhanov.official

Що цікаво, Олексій ніде про це не викладав в соцмережах, бо не бачить в цьому сенсу і вважає недоречним. Більш того, за словами зірки, він не може перебувати десь під час війни, окрім України.

"Можливо, мені хотілося трохи більше там побути, але стався жахливий обстріл Києва, що я зрозумів, що мушу повертатися. Чесно вам зізнаюсь, я не можу довго знаходитися далеко від України, на відстані. Мені стає зле, незатишно і постійно хочеться повернутися. Хоча, я теж дуже втомився, і так скучив за Юрмалою. Вона ж завжди мене так надихала, перезавантажувала, але за ось ці п'ять днів я зрозумів, що не можу вже там перебувати", — додав журналіст.

До слова, продавати свою квартиру в Латвії телеведучий поки не збирається.

Нагадаємо, в нещодавньому інтерв’ю Суханов чесно розповів про свій невдалий досвід стосунків.

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