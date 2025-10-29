51-річний Олексій Суханов заговорив про своє весілля та як реагує на це його кохана людина

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Реклама

Відомий телеведучий та журналіст Олексій Суханов, який нещодавно розкрив правду про позицію Софії Ротару під час війни, поділився подробицями особистого життя.

Так, шоумен доволі рідко розповідає про кохану людину та для проєкту «Наодинці з Гламуром» зробив виняток. Зокрема, розповів, що з часом навчився пізнавати щастя у простих речах і не квапитися з майбутніми рішеннями. Тож з весіллям зірка поки не квапиться. Олексій пояснив, що зважиться на такий крок лише за відповідного бажання у коханої людини.

«Гуляю з Арті (домашнім улюбленцем — прим. ред.) у парку, лежить листя, нікого нема… І мені спадає на думку, що треба жити та цінувати ці моменти. Це почуття справжнісінького щастя. А не мріяти про весілля — хоча в цьому нічого поганого нема. Але я прихильник того, аби насолоджуватися кожним моментом. Тому не маю такої мрії, як весілля. Чи є ця мрія у моєї коханої людини? Наче теж немає. І якщо моя кохана людина захоче — це буде обов’язково зроблено», — заінтригував журналіст у розмові з Анною Севастьяновою.

Реклама

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Крім того, Суханов вкотре розставив крапки над «і» після гейту та приписування йому симпатій до чоловіків. Як відомо, хвиля чуток здійнялася після вітального допису ведучого свого товариша, де на фото він його поцілував. Цього разу журналіст вирішив довести свою позицію, що для нього це просто про людянысть, і просто у кадрі поцілував колегу В’ячеслава Соломку, зробивши емоційну заяву для критиків.

«Мені по барабану. Я цілував, цілую й цілуватиму тих, кого я люблю, ціную й бережу. Мені плювати, хто й як до цього ставиться. У когось шори на очах — це не моя проблема. А проблема тих, хто досі не може збагнути, що проблема людяності, ніжності й любові — цілком нормальне явище. А те, що закладено церквою та радянщиною у голови — це дурня. Єдина порада — позбавлятися. А я буду жити так, як хочу», — додав шоумен.

Олексій Суханов та В'ячеслав Соломка / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися за цим посиланням: СУХАНОВ про поцілунки з ЧОЛОВІКОМ та чому ПОЛЯКОВА накинулася на ведучу під час інтерв’ю її чоловіка

Нагадаємо, нещодавно Олексій Суханов згадав, як зі скандалом звільнився з російського телеканалу. Сталося це через те, що журналіст не став брехати про Україну.