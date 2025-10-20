ТСН у соціальних мережах

51-річний Сергій Жадан розкрив деталі своєї служби в "Хартії" та як він змінився: "Собі не належиш"

Музикант розкрив, як допомагає боронити Україну від окупантів під час війни.

Сергій Жадан з гуртом і військовими

Український письменник, музикант і громадський діяч Сергій Жадан відверто розповів, який вигляд має його життя після мобілізації.

У червні минулого року 51-річний артист приєднався до лав 13-ї бригади Нацгвардії України «Хартія», а тепер поділився своїми роздумами про нову реальність. В інтерв’ю для видання Vogue Жадан визнав, що війна та служба повністю змінює спосіб мислення і відчуття часу.

«Ти більше собі не належиш. Плани можуть змінитися будь-якої миті», — поділився Жадан.

За словами музиканта, зараз його основна робота спрямована одразу на декілька напрямів. Зокрема, Сергій разом з гуртом «Жадан і Собаки» дає концерти на фронті й у госпіталях для військових і займається комунікаціями, медіа та радіо у «Хартії». Також Жадан з власним гуртом організовує благодійні концерти, під час яких збирає мільйони гривень на військо.

Сергій Жадан з гуртом і військовими / © instagram.com/serhiy_zhadan

«Я не піхотинець і не штурмовик. Я просто роблю так, щоб про „Хартію“ дізналися якомога більше людей і щоб підрозділ мав усе необхідне. Ця війна — зовсім інший рівень витрат. Ну добре, можна зібрати гроші й купити п’ять дронів чи три машини; машини спалять, а дронів через день не буде. Війна — величезні витрати, які треба планувати на роки наперед», — каже він.

