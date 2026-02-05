51-річний зірка серіалу "Як я зустрів вашу маму" вперше став батьком і показав новонародженого

Джош Реднор / © Associated Press

Американський актор Джош Реднор, якого мільйони глядачів знають за роллю романтика Теда Мосбі у культовому серіалі «Як я зустрів вашу маму», поділився радісною новиною, яку тримав у таємниці кілька місяців.

51-річний артист уперше став батьком, однак вирішив не розголошувати це одразу. Про поповнення в родині Реднор розповів у своєму Instagram, опублікувавши зворушливий допис і фото з новонародженим. Актор зізнався, що вони з дружиною стали батьками ще деякий час тому, але свідомо відклали публічне оголошення, щоб прожити цей момент без зайвої уваги.

Джош Реднор з сином / © instagram.com/joshradnor

За словами Джоша, батьківство кардинально змінило його життя. Він описав малюка як надзвичайно уважну й чутливу дитину, яка миттєво реагує на емоції та звуки. Особливо хлопчику подобається, коли тато бере до рук гітару — тоді малюк завмирає, уважно слухаючи музику. А ще, як пожартував актор, деякі слова викликають у дитини щиру зацікавленість і посмішку. Реднор не приховує, що новий статус відкрив для нього зовсім інший спектр відчуттів.

«Кілька місяців тому ми з дружиною стали батьками! І ось що вже встигли зрозуміти: його усмішка миттєво наповнює кімнату світлом. Він дуже уважний і задумливий. Коли я граю йому на гітарі, він ніби заворожений. А слово „баба гануш“ здається йому неймовірно кумедним. Він — суцільна радість, і ми з Джорданою безмежно щасливі, що він з нами», — поділився новоспечений батько.

Дружина й син Джоша Реднора / © instagram.com/joshradnor

Джош Реднор з сином / © instagram.com/joshradnor

Відомо, що обраницею Джоша Реднора є психологиня Джордана Джейкобс. Пара офіційно одружилася 2024 року, провівши камерну церемонію без публічності. Для актора цей шлюб став першим, і, схоже, новий етап життя він проживає з особливою вдячністю та щастям.

