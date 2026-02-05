- Дата публікації
51-річний зірка серіалу "Як я зустрів вашу маму" вперше став батьком і показав новонародженого
Актор розповів про перші дні синочка.
Американський актор Джош Реднор, якого мільйони глядачів знають за роллю романтика Теда Мосбі у культовому серіалі «Як я зустрів вашу маму», поділився радісною новиною, яку тримав у таємниці кілька місяців.
51-річний артист уперше став батьком, однак вирішив не розголошувати це одразу. Про поповнення в родині Реднор розповів у своєму Instagram, опублікувавши зворушливий допис і фото з новонародженим. Актор зізнався, що вони з дружиною стали батьками ще деякий час тому, але свідомо відклали публічне оголошення, щоб прожити цей момент без зайвої уваги.
За словами Джоша, батьківство кардинально змінило його життя. Він описав малюка як надзвичайно уважну й чутливу дитину, яка миттєво реагує на емоції та звуки. Особливо хлопчику подобається, коли тато бере до рук гітару — тоді малюк завмирає, уважно слухаючи музику. А ще, як пожартував актор, деякі слова викликають у дитини щиру зацікавленість і посмішку. Реднор не приховує, що новий статус відкрив для нього зовсім інший спектр відчуттів.
«Кілька місяців тому ми з дружиною стали батьками! І ось що вже встигли зрозуміти: його усмішка миттєво наповнює кімнату світлом. Він дуже уважний і задумливий. Коли я граю йому на гітарі, він ніби заворожений. А слово „баба гануш“ здається йому неймовірно кумедним. Він — суцільна радість, і ми з Джорданою безмежно щасливі, що він з нами», — поділився новоспечений батько.
Відомо, що обраницею Джоша Реднора є психологиня Джордана Джейкобс. Пара офіційно одружилася 2024 року, провівши камерну церемонію без публічності. Для актора цей шлюб став першим, і, схоже, новий етап життя він проживає з особливою вдячністю та щастям.
