52-річна Дженніфер Еністон без макіяжу і в рушнику показала, який вигляд має вранці

52-річна Дженніфер Еністон без макіяжу і в рушнику показала, який вигляд має вранці

Акторка поділилася фото, на яких позувала після душу.

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон вирішила показати юзерам, який вигляд має вранці.

У фотоблогу зірка серіалу "Друзі" запостила селфі, які зробила одразу після ранкового душу. На світлинах 52-річна знаменитість постала без макіяжу з розпущеним волоссям та замотана у білосніжний рушник.

Дженніфер Еністон / instagram.com/jenniferaniston

У дописі Джен звернула увагу на те, що від вологості її волосся стає кучерявим.

Дженніфер Еністон / instagram.com/jenniferaniston

У коментарях користувачі написали низку компліментів щодо природної краси Еністон. "Королева", "Вау, натуральні кучері", "Фантастична", "Натуральна краса", "Ти найгарніша", "Така мила", "Дуже гарна без косметики", – писали фани.

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