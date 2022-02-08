52-річна Дженніфер Лопес коротко підстриглася та влаштувала провокаційний фотосет

Зірка знялася для сторінок відомого глянцю.

Співачка Дженніфер Лопес зачарувала прихильників новою фотосесією.

Зірка стала окрасою березневого випуску відомого глянцю. Зокрема, виконавиця з'явилася на обкладинці та сторінках Rolling Stone.

До слова, Дженніфер Лопес позувала перед камерою у новому доволі провокаційному образі. Артистка вирішила змінити свою зачіску: вона зробила коротке каре. Також 52-річна Дженніфер обрала для фотосесії доволі зухвалі вбрання.

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Так, на титульній сторінці глянцю Лопес постала у чорних штанях із заниженою талією, а також у боді з глибоким вирізом. Також знаменитість позувала перед камерою в інших не менш ефектних образах.

До слова, поява артистки на сторінках Rolling Stone присвячена прем'єрі фільму "Перший зустрічний", у якому Дженніфер Лопес зіграла головну роль.

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