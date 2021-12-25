52-річна Дженніфер Лопес показала обличчя без макіяжу та фотошопу

Зірка похизувалася природною красою.
Співачка Дженніфер Лопес може будь-кого звести з розуму своїми світлинами.
Однак, зазвичай артистка позує перед камерою з макіяжем, зазвичай яскравим. Втім, 52-річна виконавиця вирішила похизуватися свою природною красою.
Так, на сторінці в Instagram знаменитість показала, як доглядає за шкірою, перед тим, як нанести макіяж. До слова, артистка постала перед камерою без жодної краплі декоративної косметики. Співака позувала у бежевому кімоно, а своє довге волосся Дженніфер зібрала у хвостик.
До слова, прихильники артистки були просто ошелешені. Вони не очікували побачити Дженніфер Лопес такою. Так, фани написали чимало компліментів зірці.
- Твоя шкіра просто неймовірна! Ти королева!
- Яка ж ти гарна!
- Ти заполонила моє серце.
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