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52-річна Дженніфер Лопес показала обличчя без макіяжу та фотошопу

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52-річна Дженніфер Лопес показала обличчя без макіяжу та фотошопу

Дженніфер Лопес / instagram.com/jlo

Зірка похизувалася природною красою.

Співачка Дженніфер Лопес може будь-кого звести з розуму своїми світлинами.

Однак, зазвичай артистка позує перед камерою з макіяжем, зазвичай яскравим. Втім, 52-річна виконавиця вирішила похизуватися свою природною красою.

Так, на сторінці в Instagram знаменитість показала, як доглядає за шкірою, перед тим, як нанести макіяж. До слова, артистка постала перед камерою без жодної краплі декоративної косметики. Співака позувала у бежевому кімоно, а своє довге волосся Дженніфер зібрала у хвостик.

Дженніфер Лопес без макіяжу / © instagram.com/jlo
Дженніфер Лопес без макіяжу / instagram.com/jlo

До слова, прихильники артистки були просто ошелешені. Вони не очікували побачити Дженніфер Лопес такою. Так, фани написали чимало компліментів зірці.

  • Твоя шкіра просто неймовірна! Ти королева!
  • Яка ж ти гарна!
  • Ти заполонила моє серце.

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