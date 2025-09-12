ТСН у соціальних мережах

Гламур
6310
2 хв

52-річна ексдружина Віктора Павліка вийшла заміж: яким було її незвичайне весілля

Лариса Созаєва тепер офіційно заміжня. Вона розповіла, як познайомилася з обранцем та яким було їхнє весілля.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Лариса Созаєва

Лариса Созаєва / © instagram.com/lora.sozaeva

Колишня дружина співака Віктора Павліка – 52-річна танцівниця Лариса Созаєва - вийшла заміж.

Про кардинальні зміни в особистому житті ексобраниця виконавця розповіла виданню Oboz.ua. Роман Созаєвої з майбутнім чоловіком розпочався за декілька місяців до початку повномасштабної війни. А натрапила пара одне на одного в додатку для знайомств Tinder. Спочатку Созаєва спілкувалася з чоловіком. Вже у листуванні він підкорив танцівницю. Коли Ларисі була потрібна підтримка, вона написала про це майбутньому обранцеві, і врешті вони зустрілися в реальному житті.

"Костя дав мені можливість обрати час і місце. Ми зустрілись та поговорили. Я йому сподобалася. Хоча, як він тепер згадує, взагалі не хотів ні з ким міцних стосунків. Тим більше одружуватись! Але я вразила його своєю простотою, веселим і легким характером та стійкістю в життєвих обставинах. Одним словом, таких, як я, не буває, тому треба брати!" – пригадала танцівниця.

Лариса Созаєва з чоловіком / © show.obozrevatel.com

Лариса Созаєва з чоловіком / © show.obozrevatel.com

Врешті, пара з'їхалася та почала жити разом. З одруженням закохані не квапилися. Пара очікувала, коли колишня дружина чоловіка привезе його дітей до України, аби вони розділили з ними цей день. Утім, цього поки не сталося. Тож, закохані вирішили більше не відкладати. Врешті, пара уклала шлюб. До речі, церемонія була оригінальною. Пара уклала шлюб, коли навіть перебувала в різних містах. Це стало можливим завдяки додатку "Дія".

"Щодо пропозиції, то її не було! Для Кості все просто – він переїхав до мене, бо мені так було зручно. Ми стали жити разом і це означало: ти моя дружина, я з тобою до кінця. Але все-таки ми чекали, що його колишня дружина привезе дітей в Україну і буде скромне дійство одруження. Ми така сучасна крута пара за 50 у стосунках-застосунках! Я була на роботі, Костя в іншому місці. Ми з телефонами в руках поєднали наші долі!" – зізналась танцівниця.

Зазначимо, Лариса Созаєва від 2008 року була заміжньою за співака Віктора Павліка. 2016-го стосунки пари припинилися. У колишнього подружжя був спільний син Павло, який, на жаль, помер на 22-му році життя від раку кісток. Про нові стосунки після розлучення зі співаком Лариса Созаєва вперше розповіла у березні 2024-го.

6310
