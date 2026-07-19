52-річна ексучасниця Spice Girls Мел Сі вперше вийшла заміж: яким було таємне весілля співачки

Мел Сі / © Associated Press

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Колишня учасниця гурту Spice Girls Мелані Чисголм, вона ж Мел Сі, вперше вийшла заміж.

Артистка уклала шлюб у 52 роки. Повів знаменитість під вінець австралійський манекенник Кріс Дінгволл. Парочка відгуляла таємне весілля у суботу, 18 липня, пише Daily Mail.

Мел Сі відмовилась від гучних вечірок. Вона влаштувала камерне святкування у заміському будинку в сільській місцевості Англії. До речі, через локацію відбувся й один казус. До місця проведення заходу збіглися корови із ферми по-сусідству, чим стривожили гостей. Однак весілля це жодним чином не зіпсувало.

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Мел Сі провела цей день у колі найближчих та найрідніших. Подружкою нареченої була 17-річна донька співачки Скарлетт від її стосунків із забудовником Томасом Старром. Серед гостей були й колишні учасниці Spice Girls Емма Бантон, Мелані Браун та Джері Галлівелл.

Мел Сі з чоловіком / © Getty Images

А от Вікторія Бекхем не змогла побувати на весіллі, оскільки в цей момент перебувала з чоловіком в США. Однак вона попіклувалась про подружку. Дизайнерка підготувала для Мел Сі весільну сукню.

«Це був подарунок від Вікторії, вони дуже близькі. Вікторія б із задоволенням була там, якби могла. Їй було дуже приємно пошити цю сукню для Мел, але вона здалеку бажала їй усього найкращого в особливий день», — говорить інсайдер.

Зазначимо, Мел Сі познайомилась із Крісом Дінгволлом 2023 року. Закоханих звів разом додаток для знайомств. Спочатку пару розділяла відстань, оскільки співачка жила в Англії, а манекенник — а Австралії. Однак це не завадило парочці побудувати стосунки.

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Нагадаємо, нещодавно український актор Володимир Гладкий одружився. Артист також вперше показав свою дружину-красуню.

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