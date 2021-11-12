52-річна Евеліна Бльоданс у бікіні засвітила соски та шокувала підтягнутим тілом

Артистка показала пляжні відео.
Телеведуча та акторка Евеліна Бльоданс відпочиває у Туреччині.
Знаменитість насолоджується теплом та засмагає на пляжі в Анталії. Звідти артистка записала відео, де показала фігуру у бікіні. У ролику, який вона розмістила в Instagram-stories, 52-річна зірка крутиться на камеру. Евеліна шокувала підтягнутим тілом та засвітила соски.
Також згодом ведуча опублікувала відео, де прогулюється у топі та коротких шортиках.
"Ніколи не розглядала Туреччину у листопаді. Виявляється, дарма", – написала знаменитість.
У відповідь юзери потішили кумирку компліментами: "Браво! Маєте вигляд на всі 100", "Суперкрасуня", "Яка ви класна", "Вогонь".
Зауважимо, Евеліна Бльоданс, яка народилася в Ялті, 2015 року потрапила до бази "Миротворець". Тоді зірка відвідала окупований Росією Крим.
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