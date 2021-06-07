52-річна Гелена Крістенсен топлес та у трусиках ошелешила розкішним тілом

Модель показала фігуру у купальниках.

Данська супермодель Гелена Крістенсен не припиняє дивувати своїм розкішним виглядом.

Так, у своєму Instagram 52-річна фотографиня оприлюднила серію пікантних фото. Одне з них зроблене на тлі зелені. На знімку знаменитість із квіткою у волоссі спокусливо позувала у чорному роздільному купальнику. Гелен похизувалася стрункою підтягнутою фігурою.

instagram.com/helenachristensen

На іншій світлині зірка позувала топлес та у жовтих трусиках. Гелена грайливо прикрила груди руками та посвітила сідницями.

instagram.com/helenachristensen

Також модель запостила світлину, на якій постала на яхті у купальнику та прозорій накидці.

instagram.com/helenachristensen

Таким чином зірка прорекламувала нову колекцію своїх купальників, зазначивши, що ця – її улюблена.

Фоловери оцінили як бікіні, так і тіло супермоделі. У коментарях користувачі засипали Крістенсен приємними повідомленнями.

Красива-красива жінка

Ви – мій ідеал

Їй точно 52? Не вірю!

Я приголомшена! Неймовірна фігура!

Не усі 25-річні мають такий вигляд! Браво!

Нагадаємо, раніше супермодель Гелена Крістенсен у боді приголомшила виглядом. Зірка похизувалася розкішним тілом.

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