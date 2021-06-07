52-річна Гелена Крістенсен топлес та у трусиках ошелешила розкішним тілом

Модель показала фігуру у купальниках.
Данська супермодель Гелена Крістенсен не припиняє дивувати своїм розкішним виглядом.
Так, у своєму Instagram 52-річна фотографиня оприлюднила серію пікантних фото. Одне з них зроблене на тлі зелені. На знімку знаменитість із квіткою у волоссі спокусливо позувала у чорному роздільному купальнику. Гелен похизувалася стрункою підтягнутою фігурою.
На іншій світлині зірка позувала топлес та у жовтих трусиках. Гелена грайливо прикрила груди руками та посвітила сідницями.
Також модель запостила світлину, на якій постала на яхті у купальнику та прозорій накидці.
Таким чином зірка прорекламувала нову колекцію своїх купальників, зазначивши, що ця – її улюблена.
Фоловери оцінили як бікіні, так і тіло супермоделі. У коментарях користувачі засипали Крістенсен приємними повідомленнями.
- Красива-красива жінка
- Ви – мій ідеал
- Їй точно 52? Не вірю!
- Я приголомшена! Неймовірна фігура!
- Не усі 25-річні мають такий вигляд! Браво!
Нагадаємо, раніше супермодель Гелена Крістенсен у боді приголомшила виглядом. Зірка похизувалася розкішним тілом.