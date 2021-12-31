52-річна Кетрін Зета-Джонс в бікіні посвітила пишним бюстом

Акторка поділилася кадром з відпочинку.
Знаменита британська акторка Кетрін Зета-Джонс вкотре викликала захоплення у своїх шанувальників.
Так, в Instagram 52-річна зірка "Западні" запостила пікантне селфі, на якому спокусливо лежала на ліжку. Лауретка "Оскара" постала у чорному бікіні, засвітивши пишний бюст. Дружина Майкла Дугласа зробила ефектний мейк та загадково дивилася в камеру.
"Сонце вийшло", – написала вона.
У коментарях фани взялися тішити Кетрін приємними повідомленнями: "Неперевершена", "Королева", "Вау! Розкішна".
Також юзери написали багато компліментів щодо молодого вигляду обличчя кумирки: "Ох, яка шкіра обличчя", "Ваше обличчя ідеальне", "Наче дівчинка", "Обожнюю твоє обличчя, обожнюю тебе всю".
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