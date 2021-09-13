52-річна Надія Матвєєва у синьому бікіні захопила новими пляжними фото

Ведуча показала знімки в купальнику.
Відома телеведуча Надія Матвєєва, яка не так давно шокувала юзерів своєю фігурою в бікіні, показала нові фото в купальнику.
У фолоблогу зірка розмістила пляжні світлини, де позувала у синьому бікіні. Свій лук знаменитість доповнила білою накидкою, капелюхом та сонцезахисними окулярами.
52-річна Надія вкотре захопила своїм розкішним тілом.
"Море! Ти наповнюєш мене енергією! Люблю! В якій країні ви були на морі? Де сподобалося? Я на Кіпрі вперше, море чарівне тут", – підписала фото ведуча.
У коментарях користувачі поділилися своїм улюбленим відпочинком та написали, що Матвєєва – красуня.
Нагадаємо, раніше Надія Матвєєва у мініспідниці похизувалася стрункими ніжками. Зірка поділилася своїм улюбленим захопленням.