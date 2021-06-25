52-річна Рене Зеллвеґер поринула у нові стосунки з британським телеведучим

Акторка закрутила новий роман.

Американська акторка, зірка "Щоденників Бріджит Джонс" Рене Зеллвеґер, після тривалої паузи у стосунках, більше не самотня. Зеллвеґер вирішила наслідувати свою знамениту колегу Уму Турман, про черговий роман якої днями стало відомо.

Так, 52-річна Рене зустрічається зі 42-річним британським телеведучим Антом Анстедом, повідомляє видання TMZ. Познайомилися майбутні закохані на початку червня під час роботи над зніманням шоу Анта Discovery + Celebrity IOU Joyride.

instagram.com/ant_anstead

Поки пара офіційно не афішує свої стосунки, адже Ант Анстед лише декілька днів тому офіційно розлучився. Варто зазначити, телеведучий вже двічі був одружений та має трьох дітей від попередніх шлюбів.

Зауважимо, останнім часом у Голлівуді зірки все частіше дивують фанів своїми романами. Так, нещодавно у Мережі обговорювали нові стосунки Ани де Армас. Ексдівчина Бена Аффлека вже декілька місяців зустрічається з директором застосунку для знайомств Tinder Полом Букадакісом.

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