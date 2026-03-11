ТСН у соціальних мережах

52-річний відомий український співак розсекретив пластичну операцію і уколи ботоксу

Артист розкрив, як підтримує свій молодий зовнішній вигляд.

Геннадій Вітер

Геннадій Вітер / © instagram.com/genaviter_official

Український співак і продюсер Геннадій Вітер розсекретив свій догляд за шкірою обличчя.

Артистові нині 52 роки. У травні він святкуватиме день народження, і йому виповниться вже 53. Проте чимало користувачів відзначають доволі молодий зовнішній вигляд виконавця. Геннадій Вітер на проєкті "Наодинці з Гламуром" чесно зізнався, що робив пластичну операцію, а саме блефаропластику. Окрім того, за рекомендаціями спеціалістів, співак коле ботокс.

"Чесно? Я робив підтяжку під очима і уколи ботоксу. Я не часто роблю. У клініці рекомендують уколи два рази на рік", - зізнався співак Анні Севастьяновій.

Геннадій Вітер / © instagram.com/genaviter_official

Геннадій Вітер / © instagram.com/genaviter_official

Також артист поділився, що, на щастя, працює з чудовими спеціалістами, яким повністю довіряє, тож, в нього не виникало неприємних ситуацій і він не може себе назвати "жертвою пластики".

"Я повністю довіряю людям, з якими я співпрацюю. І в мене все добре! Я не жертва пластики", - підсумував співак.

▶️ Повний випуск "Наодинці з Гламуром" можна подивитися за цим посиланням: ПОЛЯКОВА вперше коментує результати ЄВРОБАЧЕННЯ, БОБУЛ відповідає РИБЧИНСЬКОМУ, а ТОПОЛЯ чекає суду

Нагадаємо, нещодавно співачка Міка Ньютон приголомшила молодим виглядом. Артистка відсвяткувала 40-річчя, проте її прихильники зазначили, що їй ніби лише 27 років.

