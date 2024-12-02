53-річна дружина Вілла Сміта закрутила роман із дівчиною і заговорила про відкриття простих радощів

Дружина відомого американського актора Вілла Сміта закрутила роман із дівчиною.

Про зміни в особистому житті акторка Джада Пінкетт-Сміт заговорила в Instagram. Зокрема, вона опублікувала фото, на якому ніжилася у просторій ванній. Як поділилася Джада, останнім часом вона була в пошуках радощів у простих речах. Як виявилося, їй це вдалося зробити. Джада зазначила, що усвідомила щастя, коли з маскою на обличчі, яку їй нанесла дівчина, приймала ванну та спостерігала за птахами. Таким чином акторка вперше заговорила про свою кохану та дала чітко зрозуміти, що в її особистому житті сталося зміни. Щоправда, обраницю Джада Пінкетт-Сміт не квапиться показувати.

Джада Пінкетт-Сміт / Фото: instagram.com/jadapinkettsmith

"Останнім часом я була одержима "пошуком магії в буденності". Відкриттям простих радощів, які переносять мене в теперішній час, що посилює зв'язок із собою та іншими. Наприклад, спостереженням за польотом яструбів за вікном ванної моєї дівчини, сидячи в її ванні після того, як вона нанесла мені на обличчя грязьову маску, яка зробила мою шкіру такою щасливою. Хочу поділитися цим із вами", - поділилася акторка.

Як відомо, Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт дотримуються полігамних стосунків. Однак, 2023 року пара приголомшила зізнаннями. Вони оголосили, що не разом від 2016 року, але просто вирішили офіційно не розлучатися.